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Россиянка засняла на камеру пение снегиря и восхитила сеть

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Россиянка засняла на камеру пение снегиря и восхитила сеть
Кадр: страница «МОСКВА МОЯ» на Facebook

Жительница столицы в группе «Москва моя» в Facebook опубликовала видеозапись, снятую ею в одном из городских парков. На кадрах запечатлен момент пения снегиря.

Женщине удалось не только заснять на камеру пение птицы, но и сидящего на ветке рябины самого пернатого с красной грудкой, причем крупным планом. Пользователей сети восхитила и сама видеозапись, и пение снегиря, которое, как они признались, они услышали впервые. Многие поблагодарили россиянку за такой подарок.

«Супер видео! Молодец, так удачно засняли! Благодаря вам я тоже впервые услышала, как поют снегири», «Какое чудесное видео вам посчастливилось сделать! Спасибо, что поделились с нами», «Снегирь — символ зимы и Рождества. Прекрасная птица! Спасибо», «Какой он красивый», — прокомментировали юзеры.

Ранее специалисты Мосприроды дали жителям столицы советы, как правильно подкармливать птиц зимой.

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