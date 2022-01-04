Россиянка засняла на камеру пение снегиря и восхитила сеть

Женщине удалось не только заснять на камеру пение птицы, но и сидящего на ветке рябины самого пернатого с красной грудкой, причем крупным планом. Пользователей сети восхитила и сама видеозапись, и пение снегиря, которое, как они признались, они услышали впервые. Многие поблагодарили россиянку за такой подарок.

«Супер видео! Молодец, так удачно засняли! Благодаря вам я тоже впервые услышала, как поют снегири», «Какое чудесное видео вам посчастливилось сделать! Спасибо, что поделились с нами», «Снегирь — символ зимы и Рождества. Прекрасная птица! Спасибо», «Какой он красивый», — прокомментировали юзеры.

Ранее специалисты Мосприроды дали жителям столицы советы, как правильно подкармливать птиц зимой.