Россиянка заявила о дискриминации в известном бассейне Москвы
Жительница Москвы в своем Instagram-аккаунте пожаловалась на дискриминацию со стороны руководства известного столичного бассейна «Чайка».
Сотрудники заведения разделяют клиентов на людей «высшего» и «низшего» слоев, заявила автор поста. Такой вывод она сделала после того, как ее ударил по голове один из посетителей, который, как оказалось, неоднократно был замечен в подобных ситуациях.
Женщина рассказала, что спортивный комплекс в последнее время посещает все больше людей преклонного возраста, так что свободной для плавания остается только скоростная дорожка для профессиональных спортсменов.
«Все мы там чудесно и мирно сосуществовали до момента, пока не появился типичный доминантный самец из таких, которым все можно… Слова "просьба" и "вежливость" таким людям, разумеется, не знакомы. Не желая продолжать диалог с неадекватным человеком, я продолжила плавание, тогда он решил меня "проучить" и намеренно врезался в меня со спины, мощным ударом пловца втащив мне по голове», — рассказала россиянка.
После этого, как признается пострадавшая, неизвестный мужчина довел ее до слез, а стоявшие рядом пенсионерки посоветовали ей не связываться с ним, так как он «может нагрубить». Тогда женщина выяснила, что подобные случаи происходят систематически. Москвичка начала искать возле бассейна администраторов, но не нашла их и была вынуждена отправиться в общий зал. «Интересно, а если кто-то начнет тонуть, ему, чтобы получить помощь, тоже нужно будет вылезти и одеться?» — задалась вопросом она.
На ресепшене мужчину сразу же узнали по описанию. Там женщине рассказали, что он регулярно нарушает правила поведения, оскорбляет посетителей и грубит им. Ему уже однажды было отказано в доступе на территорию бассейна, однако потом, по неизвестным причинам, доступ вернули.
«Получается, что бассейн "Чайка" делит посетителей на людей "высшего" и "низшего" сорта. Первым разрешено все, в том числе применение физической силы к представителям второй касты. Очень неприятно ощущать себя бесправной и беззащитной, особенно находясь в спортивном комплексе в центре Москвы», — резюмировала она.
Пользователи сети поддержали москвичку в комментариях к публикации, посоветовав написать заявление в полицию. Некоторые также оставили отрицательные отзывы об организации, чтобы предупредить остальных москвичей о недобросовестности руководства.
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