Россиянка заявила о дискриминации в известном бассейне Москвы

Сотрудники заведения разделяют клиентов на людей «высшего» и «низшего» слоев, заявила автор поста. Такой вывод она сделала после того, как ее ударил по голове один из посетителей, который, как оказалось, неоднократно был замечен в подобных ситуациях.

Женщина рассказала, что спортивный комплекс в последнее время посещает все больше людей преклонного возраста, так что свободной для плавания остается только скоростная дорожка для профессиональных спортсменов.

«Все мы там чудесно и мирно сосуществовали до момента, пока не появился типичный доминантный самец из таких, которым все можно… Слова "просьба" и "вежливость" таким людям, разумеется, не знакомы. Не желая продолжать диалог с неадекватным человеком, я продолжила плавание, тогда он решил меня "проучить" и намеренно врезался в меня со спины, мощным ударом пловца втащив мне по голове», — рассказала россиянка.

После этого, как признается пострадавшая, неизвестный мужчина довел ее до слез, а стоявшие рядом пенсионерки посоветовали ей не связываться с ним, так как он «может нагрубить». Тогда женщина выяснила, что подобные случаи происходят систематически. Москвичка начала искать возле бассейна администраторов, но не нашла их и была вынуждена отправиться в общий зал. «Интересно, а если кто-то начнет тонуть, ему, чтобы получить помощь, тоже нужно будет вылезти и одеться?» — задалась вопросом она.