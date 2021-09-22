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Россиянка заявила о нападении мигранта-насильника
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Россиянка заявила, что ее ограбил и изнасиловал мигрант в Москве. Подробности раскрыл телеканал РЕН ТВ.
Женщина рассказала, что иностранец обещал помочь ей с арендой квартиры и под этим предлогом пришел к ней домой. Пострадавшая заявила, что мигрант изнасиловал ее и украл золотую цепочку стоимостью 19 тысяч рублей. После этого преступник сделал несколько фотографий женщины и потребовал у нее один миллион рублей за неразглашение случившегося.
Полицейские задержали злоумышленника и возбудили уголовное дело.
Ранее 18-летний мужчина напал на россиянку в подъезде жилого дома и изнасиловал. По информации Следственного комитета, инцидент произошел в Москве на улице Щербаковской.
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