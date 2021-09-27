Россиянке оторвало пальцы из-за взрыва петарды в Москве

Девушке оторвало пальцы в результате взрыва петарды в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел ночью в воскресенье, 26 сентября. Уточняется, что 20-летняя россиянка отмечала день рождения подруги на улице Тихомирова. В ходе празднования компания молодых людей решила запустить на улице фейерверки.

В это время москвичка взяла в руку петарду и, перепутав ее с пиротехническим факелом, подожгла. В результате взрыва ей оторвало большой палец и фалангу указательного.

По словам молодого человека, оторванные пальцы пока так и не удалось найти. Пострадавшую доставили в медучреждение с диагнозом травматическая ампутация левой кисти. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее, в декабре 2020 года, москвич решил взорвать прошлогоднюю петарду, найденную в багажнике машины, и лишился пальца.