Россиянку испугали сброшенные настройки радиоприемника в автомобиле

Жительница Москвы в группе «Airport/Sokol Da Neighborhood» в Facebook написала, что ее испугала подозрительная история, произошедшая на стоянке около торгового центра (ТЦ) «Авиапарк».

По словам россиянки, за 20 минут пребывания на парковке в ее автомобиле сбросились настройки радиоприемника. «Работники автосервиса подтвердили, что такое возможно при мощном сканирующем сигнале. Пора возвращаться к капканам и кочерге на руль?» — написала она.

Подписчиков паблика удивило сообщение женщины. «Сканирующий сигнал? По идее, такое возможно от кратковременного прерывания питания или разряда шокера в машину», — прокомментировал один из пользователей. Другие же подшутили над автором топика, упомянув, что шапочки из фольги смогут «закрыть все каналы». Пользователи, разбирающиеся в электронике, отметили, что такая ситуация возможна, но мошенники работали по данной схеме еще в начале века. «Коротнуть аккумулятор, шокером попытаться сбросить сигнализацию — вполне возможный вариант, только работало это лет 20 назад. Может, дешевые сигнализации и сейчас боятся этого, но на Lexus на такое надеяться странно», — написал подписчик сообщества.

Ранее почувствовавшая себя плохо москвичка решила сдать тест на COVID-19. Получив положительный результат, женщина настолько сильно испугалась, что ей пришлось вызвать скорую.