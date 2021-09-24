Россиянку из Подмосковья насквозь проткнул металлический штырь

Жительница Подмосковья вешала кашпо на забор своего дачного дома и упала на металлический штырь. Арматура проткнула женщину насквозь, но она осталась жива. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По имеющейся информации, пострадавшая поступила в Истринскую городскую больницу, где врачи вернули ее к жизни. Железный прут пронзил дачницу в районе ребер слева и вышел около правой подмышки.

Скорую вызвали соседи, сбежавшиеся на крики раненой женщины. Также дачники помогли женщине освободиться от остальной части арматуры, распилив ее.

Жизненно важные органы оказались не задеты. Как сообщили медики, у пострадавшей повреждена только подкожно-жировая клетчатка. Врачи зашили рану и поставили дренаж.

Сообщается, что пациентка быстро идет на поправку. Сама женщина, оправившись от шока, пошутила, что «почувствовала себя шашлыком на шампуре». Она также пообещала избавиться от арматуры на своем участке.

Ранее на московскую школьницу упала железная дверь, но она сумела спастись. Видео происшедшего попало в сеть.

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