Россиянку вынудили взять несколько кредитов и перевести все деньги мошенникам

В течение нескольких недель мошенники обманывали россиянку, получив от нее в итоге около шести миллионов рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, жительнице Москвы позвонила женщина, и, представившись сотрудницей известного банка, сообщила, что злоумышленники ведут в отношении ее денежных средств мошеннические действия. В тот же день москвичке позвонила якобы сотрудница Следственного комитета, которая вынудила ее снять все деньги со счетов.

Россиянка, как от нее и требовалось, сняла с дебетовой карты 150 тысяч рублей, после чего положила деньги на озвученный счет. Впоследствии на ее имя были оформлены кредит и кредитные карты на 675 тысяч рублей. Эти средства она вновь положила на озвученные счета. Так продолжалось несколько недель — в результате женщина понесла ущерб в размере пять миллионов 809 тысяч 594 рублей.

Ранее российский актер Андрей Перов перевел все свои деньги телефонным мошенникам. Сам артист не смог назвать точную сумму, которая была выведена преступниками с его счета.

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