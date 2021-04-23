Рублевку полностью перекрыли из-за крупной аварии

В Москве на Рублево-Успенском шоссе произошла крупная авария с участием шести автомобилей, трасса перекрыта. Видео с места ДТП публикует Telegram-канал Life Shot.

На кадрах видно, что в аварию попал в том числе автомобиль Aurus Arsenal. Также в ДТП был поврежден рейсовый автобус. Одна из машин после столкновения слетела в кювет, другая — развернулась.

На месте работают спецслужбы. Сообщается, что Рублевка полностью перекрыта.

По предварительным данным, в ДТП пострадала одна женщина, у нее раны губы и подбородка.

Ранее сообщалось, что в Москве мужчина с зубилом напал на сигналившего ему водителя после ДТП. На Ленинском проспекте столкнулись два легковых и грузовой автомобили. Стороны не смогли мирно разрешить конфликт.

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