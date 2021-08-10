Рудковская и Плющенко станцевали в Москве и возмутили пользователей сети

Однако у некоторых подписчиков звездный танец не вызвал восхищений: пользователи возмутились откровенными действиями супружеской пары, а также указали на неприлично короткое платье продюсера.

«Вульгарно, несерьезно, а ведь красавцы», «Стыдно чуть за такое», «А на мой взгляд стыдно даже смотреть, можно было у себя оставить для памяти, но не в ленту выкладывать», — написали они.

Ранее певица Ольга Бузова впечатлила пользователей сети своими танцами в одном из московских клубов. На видео, появившемся в сети, звезда танцует на музыкальном концерте в компании своего продюсера и концертного директора Арама Арчера. Ведущая активно двигала головой с разные стороны, размахивая длинными волосами на танцполе, полном людей. «Там не только коньяк, похоже», «Ей нужно срочно в рехаб», «А ее директору все равно, стоит улыбается, главное, что она его озолотила», «Жалко ее», — отреагировали пользователи сети.

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