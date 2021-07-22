Руфер забрался на купол здания в центре Москвы и справил нужду
Неизвестный мужчина забрался на купол одного из зданий на Тверской улице в центре Москвы. Видео опасного поступка опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы» в четверг.
Отмечается, что руфер успел спуститься на землю и скрыться до приезда полиции, однако сотрудникам правопорядка все же удалось установить личность «человека-паука» и поймать его.
«Этот молодой человек забрался на верхушку ротонды в самом центре белокаменной, на Тверской, дом 17. С собой взял джентльменский набор: вино и нож. Поскольку до туалета идти далеко, успел там же справить нужду», — рассказал один из очевидцев.
Пользователи сети не оценили данный поступок: «Не гений, а клоун», «Там опасно лазить. Все эти перила держатся на соплях».
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