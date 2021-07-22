Руфер забрался на купол здания в центре Москвы и справил нужду

Отмечается, что руфер успел спуститься на землю и скрыться до приезда полиции, однако сотрудникам правопорядка все же удалось установить личность «человека-паука» и поймать его.

«Этот молодой человек забрался на верхушку ротонды в самом центре белокаменной, на Тверской, дом 17. С собой взял джентльменский набор: вино и нож. Поскольку до туалета идти далеко, успел там же справить нужду», — рассказал один из очевидцев.

Пользователи сети не оценили данный поступок: «Не гений, а клоун», «Там опасно лазить. Все эти перила держатся на соплях».

Ранее жители центра Москвы устроили курорт на крыше дома, установив надувной бассейн и расставив кресла.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!