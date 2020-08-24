«Руки-базуки» пришел в суд над Ефремовым и призвал его посадить

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки», пришел на заседание суда по делу актера Михаила Ефремова. Кадры с ним публикует Telegram-канал «МК: срочные новости».

Мужчина снимает на видео себя и происходящее на улице у здания и говорит, что Ефремов виновен. В ответ на эти слова женщина в майке с фотографией артиста отрицает его причастность к смертельному ДТП. «Руки-базуки» заявляет, что «все работают за бабки». «Сажайте в тюрьму его! Сажайте!» — призвал он.

Терешин стал известным после участия в телеэфирах, где демонстрировал объемные бицепсы и говорил, что добился такого эффекта с помощью инъекций синтола. Он неоднократно заявлял о желании избавиться от «рук-базук». В конце 2019 года Терешину провели операцию — удалили часть опасных веществ из мыщц одной из рук. По словам хирурга Сеченовского университета Дмитрия Мельникова, на самом деле россиянин увеличил размер бицепсов с помощью инъекций вазелина.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице. Ефремов заявил, что ничего не помнит о произошедшем.

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