Руководитель Госавтоинспекции Москвы обратился к водителям каршеринга

Руководитель Госавтоинспекции Москвы генерал-майор Александр Быков рассказал о росте числа ДТП со смертельным исходом при участии водителей каршеринга. Слова Быкова опубликовало издание «Смотрим» со ссылкой на авторскую программу «Расследование Эдуарда Петрова».

Генерал-майор рассказал, что за последний год более чем в два раза увеличилось количество погибших в авариях с участием каршеринга. Быков подчеркнул, что ведомство «обращает особое внимание» на пользователей сервиса по аренде машин. За текущий период сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали более 50 тысяч правонарушений с участием автомобилей каршеринга. При этом 832 водителя находились в нетрезвом состоянии, 55 не имели прав. На некоторых завели уголовные дела из-за неправомерности управления транспортным средством или пьяного вождения.

Быков обратился к пользователям каршеринга и напомнил о важности соблюдения правил. Генерал-майор заявил, что арендованные автомобили «находятся под особым бдительным вниманием» ведомства. Он подчеркнул, что не стоит использовать чужой или поддельный аккаунт, а также садиться за руль в нетрезвом состоянии.

Ранее 17-летний подросток угнал автомобиль каршеринга с совершеннолетним приятелем и врезался в забор у станции метро «Перово». Возбуждено уголовное дело.