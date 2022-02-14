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В Госдуме объяснили русофобию особенностью звучания слова «Москва»

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Анатолий Выборный
Анатолий Выборный
Фото: пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Газетой.ру» объяснил русофобию и враждебность стран Запада по отношению к русским особенностью звучания слова «Москва».

По его мнению, в английском языке слова «Москва» (Moscow) и «мускулы» (muscles) звучат похоже. «Может, в этом и кроется психологическая причина враждебности Запада, и это заставляет их представлять Москву агрессором», — отметил депутат, добавив, что иностранные СМИ часто используют каламбур «Москва играет мускулами».

Ранее стало известно о связи афериста Жулебы с названием станции столичной подземки. Автор путеводителей по Москве рассказала, какое отношение боярин Алексей Остеев имеет к «Жулебино» и по какому принципу называли другие станции метро.

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