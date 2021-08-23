Рыцарь из Чертаново попал на видео и восхитил россиян

Пользователи сети в комментариях к публикации похвалили водителя, указав, что таким и должен быть настоящий мужчина. «Побольше бы таких людей», «Учитывая, какие сейчас мерзкие людишки и что они вытворяют, такое видео теперь на вес золота», «Очень приятно читать и смотреть», «Я был бы только рад, если бы новости состояли из подобных добрых дел, а не всего того, что происходит в данный момент в мире», — писали юзеры.

Ранее в столичной подземке заметили пассажира в доспехах. На видео, выложенном в сеть, был запечатлен пассажир в образе рыцаря, в амуниции и со шлемом. На спине у него был камуфляжный рюкзак.

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