С двух рейсов в Москву сняли пьяного и агрессивного пассажиров

Полицейские сняли с рейсов Кемерово — Москва двух пассажиров, нарушавших общественный порядок. Мужчины были задержаны в кемеровском аэропорту перед вылетом, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Так, 38-летний житель Краснодарского края при посадке в самолет вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в присутствии пассажиров и членов экипажа. На него составили административный протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»).

В тот же день в аэропорту Кемерова полицейские задержали 38-летнего местного жителя, который собирался лететь в Москву, но находился в состоянии алкогольного опьянения. «Установлено, что после прохождения регистрации мужчина злоупотребил спиртными напитками в кафе в стерильной зоне и при посадке в самолет незаконно занял место в бизнес-классе. На неоднократные требования экипажа покинуть чужое место авиапассажир не реагировал, поэтому командир корабля принял решение отказать ему в перелете», — говорится в сообщении «МВД Медиа».

На него составили протокол по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»).

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