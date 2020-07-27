С мемориала битвы за Москву исчезло имя генерала Власова

С мемориала битвы за Москву в подмосковном Дмитрове исчезло имя генерала Андрея Власова. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По его данным, надпись с фамилией генерала стерли по просьбе Минобороны. В ведомстве назвали перешедшего на сторону гитлеровской Германии военачальника изменником и предателем родины.

«К нам обращалось Министерство обороны с просьбой удалить его фамилию "за доказанную измену и предательство Родины". В связи с этим и была стерта фамилия. Это не так, что мы сами захотели и стерли», — сообщил собеседник «Подъема» в администрации города.

Монумент в честь участников обороны Москвы в 1941 году был установлен на Перемиловской высоте в 2005 году. В начале войны Власов командовал 20-й армией РККА, после чего возглавил 2-ю ударную армию. После пленения генерал стал одним из создателей Русской освободительной армии (РОА) и перешел на сторону нацистской Германии.

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