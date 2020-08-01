С монумента на ВДНХ снова украли орбиты планет Солнечной системы

С монумента Солнечной системы на Аллее космонавтов на ВДНХ снова украли элементы орбит. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что похитители уже задержаны. По заявлению московского главка МВД, мотивом их действий стало желание сдать детали композиции на металлолом. Причиненный ущерб полиция оценила в 2 миллиона рублей.

«В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции подозреваемые были задержаны. Ими оказались двое мужчин в возрасте 37 лет и 41 года. Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов, общей стоимостью более 2 миллионов рублей», — заявили в полиции.

В МВД также отметили, что часть похищенного была изъята сотрудниками полиции, тогда как остальное злоумышленники успели сбыть, «а вырученными денежными средствами распорядились по своему усмотрению».

Другой подобный случай произошел в 2017 году. Тогда двое неизвестных также похитили орбиты планет с монумента, изображающего Солнечную систему. Мужчины спилили части памятника и незаметно вывезли.

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