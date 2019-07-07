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С московского склада украли флешки на миллионы рублей

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Фото: Hussein Malla / AP

Со склада на Дорогобужской улице похитили флешки на общую сумму более четырех миллионов рублей. Об этом в воскресенье, 7 июля, сообщили ТАСС в столичном главке МВД.

По данным полиции, неизвестный проник на склад, принадлежащий одной из компаний, которая занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями, взломал сейф, где хранились флешки, и вместе с ними скрылся. Отмечается, что кража произошла еще 5 июля, однако сотрудники компании заметили пропажу только спустя два дня.

Сумма материального ущерба составила порядка 4,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере (часть 4 статьи 158 УК России).

В марте сообщалось, что из супермаркета в Дмитровском районе столицы похитили букет цветов, алкоголь и еду. Сумма причиненного магазину ущерба не называлась.

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