С наступлением длинных выходных центр Москвы освободился

В первый день длинных выходных, 28 октября, сотовые операторы отметили падение трафика в центре Москвы на 12 процентов по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании Tele2.

Представитель «Т2 РТК Холдинга» отметил, что в спальных районах столицы за пределами Третьего транспортного кольца потребление дата-услуг тоже снизилось, но уже на пять процентов. По этим данным можно предположить, что некоторые горожане могли вернуться в домашние регионы с наступлением нерабочих дней. Кроме того, 28 октября во время утреннего часа-пик в метро трафик упал на 17 процентов.

Представитель компании МТС Алексей Меркутов заявил о незначительном изменении в распределении трафика на дорогах и в общественном транспорте утром 28 октября. По его словам, с 9 до 11 часов утра на дорогах было более свободно по сравнению с показателями прошлой недели. Несмотря на это, в МТС ожидают традиционный всплеск выездов за город в период ноябрьских праздников.

Ранее в сети опубликовали видео опустевшего во время нерабочих дней столичного метро. Пользователи отметили, что подобная ситуация наблюдается не на всех ветках.