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С поезда из Москвы в Петербург сняли влюбленного зацепера

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С поезда из Москвы в Петербург сняли влюбленного зацепера
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

С поезда «Москва — Петербург» сняли 21-летнего влюбленного зацепера, передает Telegram-канал «Происшествия и новости Москвы 18+».

По данным источника, молодой человек пытался бесплатно проехать в другой город. Правоохранители поймали его на станции «Угловка» в Новгородской области.

В беседе с полицейскими парень объяснил, что пытался попасть на встречу с любимой девушкой, однако денег на проезд у него не было.

Ранее в Пушкинском городском округе поезд сбил двух 16-летних подростков.

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