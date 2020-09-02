Садальский рассказал о переводе сына Лукашенко в московскую школу

Николай Лукашенко, младший сын президента Белоруссии, решил продолжить обучение в Москве. Об этом в своем Instagram-аккаунте написал актер Станислав Садальский.

Артист рассказал, что узнал об этом от инсайдера. По его словам, Николай перевелся и уже зачислен в престижную столичную школу. «Все-таки московские школы круче минских!» — такой подписью Садальский сопроводил публикацию.

Ранее, 21 августа, порталу TUT.by. стало известно, что младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай забрал документы из лицея Белорусского государственного университета (БГУ), куда он поступил на биологический профиль. Николай не появился на общем собрании для поступивших десятиклассников, а позже выяснилось, что он покинул учебное заведение. Причина его поступка не разглашалась.

В Белоруссии со дня выборов президента республики, 9 августа, продолжаются акции протеста. Митингующие недовольны официальными результатами, согласно которым Александр Лукашенко набрал более 80 процентов голосов.

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