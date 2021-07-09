Самбурская показала свою квартиру в центре Москвы и вызвала всеобщую зависть

Российская актриса и певица Настасья Самбурская похвасталась своей квартирой в центре Москвы и вызвала всеобщую зависть. Фотографии пентхауса с панорамным видом артистка выложила в Instagram-аккаунте.

По признанию актрисы, она особо гордится террасой, где разбила собственный сад.

«Для террасы разработали и реализовали индивидуальный проект с использованием самых современных композитных материалов. Был подключен автополив, установлен датчик дождя. Посажены сосны, можжевельники, хосты и декоративные однолетние растения», — рассказала Самбурская в посте.

Также она упомянула, что растения украшают не только террасу, но кухонную зону — там теперь висит фитокартина с более чем 40 растениями.

Большинство пользователей сети порадовались за актрису и восхитились современным ремонтом в квартире Самбурской. «Красота», «Так зелено, супер!», «Терраса просто вау», «С вашей ремонтной эпопеей радует, что хоть что-то вам сделали на совесть», — написали они.

Однако нашлись и те, кто позавидовал артистке. Также некоторые подписчики заявили, что терраса обустроена неэстетично, а другие выразили мнение, что в квартире Самбурской еще многого не хватает: «Живут же люди!», «Круто. Завидую», «Люди, вы что с ума сошли, где красота-то? Куча бочек с непонятными кустами — это красиво? Куда катится мир», «Так, а где грядки с огурчиком, помидорками, картошечкой? Как-то не практично».

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