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Россиян рассмешил самодельный снегоуборочный трактор в центре Москве
Фото: Антон Паршин / группа «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook
Россияне в группе Facebook «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» с юмором отнеслись к самодельному снегоуборочному трактору в центре Москвы.
«Это самопал нашего дворника. Личный. Двигатель от газонокосилки, коробка от Жигулей», — рассказал один из жителей в комментариях к посту. В ЦАО на уборку снега брошено все, добавил автор поста
Комментаторы глядя на фотографию, успели поупражняться в юморе. Кто-то сравнил устройство с новейшими разработками Сколково, а некоторым конструкция напомнила машину для гольфа.
«Секретные разработки. Как тебе такое, Илон Маск?», — с иронией заключили пользователи.
Ранее в одном из дворов Москвы сотрудники коммунальных служб во время уборки снега решили устроить дрифт на тракторах и рассмешили россиян.