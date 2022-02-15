Россиян рассмешил самодельный снегоуборочный трактор в центре Москве

Россияне в группе Facebook «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» с юмором отнеслись к самодельному снегоуборочному трактору в центре Москвы.

«Это самопал нашего дворника. Личный. Двигатель от газонокосилки, коробка от Жигулей», — рассказал один из жителей в комментариях к посту. В ЦАО на уборку снега брошено все, добавил автор поста

Комментаторы глядя на фотографию, успели поупражняться в юморе. Кто-то сравнил устройство с новейшими разработками Сколково, а некоторым конструкция напомнила машину для гольфа.

«Секретные разработки. Как тебе такое, Илон Маск?», — с иронией заключили пользователи.

Ранее в одном из дворов Москвы сотрудники коммунальных служб во время уборки снега решили устроить дрифт на тракторах и рассмешили россиян.