Сегодня в 02:52
1 мин.

Россиян рассмешил самодельный снегоуборочный трактор в центре Москве

Новости /
Россиян рассмешил самодельный снегоуборочный трактор в центре Москве
Фото: Антон Паршин / группа «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» в Facebook

Россияне в группе Facebook «Соседи. Белорусская-Новослободская-Маяковская» с юмором отнеслись к самодельному снегоуборочному трактору в центре Москвы.

«Это самопал нашего дворника. Личный. Двигатель от газонокосилки, коробка от Жигулей», — рассказал один из жителей в комментариях к посту. В ЦАО на уборку снега брошено все, добавил автор поста

Комментаторы глядя на фотографию, успели поупражняться в юморе. Кто-то сравнил устройство с новейшими разработками Сколково, а некоторым конструкция напомнила машину для гольфа.

«Секретные разработки. Как тебе такое, Илон Маск?», — с иронией заключили пользователи.

Ранее в одном из дворов Москвы сотрудники коммунальных служб во время уборки снега решили устроить дрифт на тракторах и рассмешили россиян.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.