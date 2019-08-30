Самого грустного кота Москвы захотели приютить

Самого грустного кота Москвы Филю могут приютить в ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», если такое предложение поступит. Об этом сообщил директор сада Алексей Ретеюм, передает РИАМО.

Ретеюм отметил, что, если Филя поселится в «Аптекарском огороде», ему придется уживаться с местными полудикими котами. «Контролируют здесь численность грызунов, особенно главный "цветочный" кот. Они стали таким символом ботанического сада», — сказал он.

Волонтеры, занимающиеся пристройством Фили, рассказали, что желающих приютить кота много, однако достойный кандидат пока не нашелся. Сейчас животное находится на передержке, которая стоит 4,5 тысячи рублей в месяц.

Отмечается, что новых хозяев для бездомного Фили ищут уже несколько месяцев. Коту 5-6 лет, он привит и кастрирован, хорошо ладит с домашними животными. Последние два года ему пришлось жить на улице.

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