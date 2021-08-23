Самолет-амфибия упал в реку в Подмосковье

Также сообщается, что все пилоты живы и выбрались из воды самостоятельно. По данным Telegram-канала «Москва 24», причиной падения самолета могла стать ошибка в управлении.

Ранее появились сообщения о бомбе на борту летящего из Москвы на Кипр самолета. Установлено, что номер звонившего зарегистрирован в здании посольского гостевого дома Азербайджана.

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