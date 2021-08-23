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Самолет-амфибия упал в реку в Подмосковье
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Частный самолет-амфибия упал неподалеку от подмосковной Коломны. Об этом сообщает ТАСС. По данным агентства, воздушное судно рухнуло в реку.
Telegram-канал Mash выложил видео с места событий. В ролике видно, как самолет лежит в воде. Рядом с ним плывет баржа. По данным канала, с помощью нее воздушное судно удалось вытащить на берег.
Также сообщается, что все пилоты живы и выбрались из воды самостоятельно. По данным Telegram-канала «Москва 24», причиной падения самолета могла стать ошибка в управлении.
Ранее появились сообщения о бомбе на борту летящего из Москвы на Кипр самолета. Установлено, что номер звонившего зарегистрирован в здании посольского гостевого дома Азербайджана.
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