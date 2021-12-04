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Самолет с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово

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Самолет с россиянами из ЮАР приземлился в Домодедово
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В аэропорту Домодедово приземлился самолет из ЮАР с россиянами на борту. Данные об этом появились на онлайн-табло официального сайта воздушной гавани.

Из Кейптауна и Йоханнесбурга отправили два рейса, организованных эфиопской авиакомпанией. Всего на борту самолетов находилось около ста россиян. В Аддис-Абебе они пересели в один самолет.

На данный момент многие страны мира приостановили авиасообщение с ЮАР после обнаружения омикрон-штамма COVID-19, демонстрирующего трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. В России на данный момент не зарегистрировано случаев заражения новым вариантом ковида.

У России и ЮАР нет прямого авиасообщения, однако на момент объявления опасности в стране находились несколько сотен российских туристов. Часть из них покинула страну самостоятельно, некоторые улетели рейсами авиакомпании Ethiopian Airlines, организованными при помощи российских посольств и генконсульств.

Ранее стало известно, что у двух пассажиров, прилетевших в Москву из ЮАР, обнаружили COVID-19. Штамм вируса на данный момент неизвестен.

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