Сегодня в 02:49
1 мин.

Назван самый нежеланный подарок мужчинам на 23 февраля

Новости /
Назван самый нежеланный подарок мужчинам на 23 февраля
Фото: Pixabay

Меньше всего мужчины хотят получить в подарок на 23 февраля носки. О самом нежеланном презенте рассказали «Известия» со ссылкой на результаты опроса одного из крупных маркетплейсов.

Только два процента респондентов заявили, что их устраивает возможность получить носки на праздник. При этом на онлайн-платформах вырос спрос именно на этот предмет мужского гардероба. Впрочем, каждый десятый опрошенный отметил, что будет рад любому подарку.

Россиянки стали чаще покупать для подарка мужчинам и другие аксессуары: рюкзаки, зонты, кошельки, ключницы и визитницы. Спрос на них вырос в 2,3 раза. Кроме того, в быстрорастущей категории товаров на маркетплейсе названы принадлежности для рыбалки и охоты, а также банные подарочные наборы.

Ранее россиян предупредили о традиционной активизации мошенников перед 23 февраля и 8 Марта. Аферисты могут рассылать вредоносные промокоды от имени онлайн-магазинов.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.