Назван самый нежеланный подарок мужчинам на 23 февраля

Меньше всего мужчины хотят получить в подарок на 23 февраля носки. О самом нежеланном презенте рассказали «Известия» со ссылкой на результаты опроса одного из крупных маркетплейсов.

Только два процента респондентов заявили, что их устраивает возможность получить носки на праздник. При этом на онлайн-платформах вырос спрос именно на этот предмет мужского гардероба. Впрочем, каждый десятый опрошенный отметил, что будет рад любому подарку.

Россиянки стали чаще покупать для подарка мужчинам и другие аксессуары: рюкзаки, зонты, кошельки, ключницы и визитницы. Спрос на них вырос в 2,3 раза. Кроме того, в быстрорастущей категории товаров на маркетплейсе названы принадлежности для рыбалки и охоты, а также банные подарочные наборы.

Ранее россиян предупредили о традиционной активизации мошенников перед 23 февраля и 8 Марта. Аферисты могут рассылать вредоносные промокоды от имени онлайн-магазинов.