Самый знаменитый гастроном СССР в Москве оказался на грани закрытия

Московский гастроном «Елисеевский», открывшийся более века назад и в советское время считавшийся самым знаменитым в стране, может прекратить свою работу. Об этом пишет RT.

Как поясняет издание, в настоящее время один из отделов магазина полностью закрыт, часть прилавков пустует, а на остальных — расстановка товаров крайне редкая. При этом сотрудники никак не могут прокомментировать возможную судьбу площадки.

Отмечается, что в декабре прошлого года прекратила существование торговая сеть «Алые паруса», в которую «Елисеевский» входил с 2005 года. Тогда же было продано помещение гастронома, уточнил заместитель по торговле главы управы района Тверской Роман Ларичкин, однако сделка до сих пор не зарегистрирована — согласно данным Росреестра, оно по-прежнему числится за городом.

«Что за структура или бизнесмен де-факто распоряжается московским "Елисеевским", неизвестно: почти 100 процентов акций ООО "Елисеевский магазин" записаны на кипрскую компанию. Ретейлеры считают, что реальным бенефициаром остается Яков Якубов, владелец многих других торговых площадей на Тверской», — указано в тексте.

Кроме того, согласно информации из картотеки Арбитражного суда Москвы, с начала 2021 года к ООО «Елисеевский магазин» было подано пять исков от поставщиков о взыскании задолженности.

Специалисты в розничной торговле утверждают, что сам по себе продуктовый магазин на Тверской как бизнес бесперспективен и принесет лишь убытки — в большей мере он может служить в качестве музейной достопримечательности. Не исключено, что вложиться в него может успешная торговая сеть, причем исключительно ради имиджа: эксперты прогнозируют, что, если такая сеть-оператор не будет найдена, «Елисеевский» закроется.

Елисеевский магазин находится по адресу Тверская, 14. Здание было построено для Екатерины Козицкой в конце 80-х годов XVIII века по проекту архитектора Матвея Казакова. В 1901 году петербургский купец Григорий Елисеев открыл «Магазин Елисеева и погреба русских и иностранных вин». После Октябрьской революции 1917 года магазин стал гастрономом №1.

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