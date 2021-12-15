Сантехник попытался изнасиловать москвичку в ее квартире

Сантехник попытался изнасиловать 34-летнюю жительницу Москвы в ее квартире. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным источника, к женщине пришли три сантехника, чтобы отремонтировать санузел. Через некоторое время двое ушли, а один остался под предлогом того, что нужно закончить работу.

Далее рабочий стал намекать женщине на интимную близость, начал прикасаться к ней и повел женщину в комнату. Воспользовавшись тем, что мужчина отвлекся, хозяйка выбежала из квартиры и поднялась по лестнице на несколько этажей выше.

Через 15 минут она вернулась домой, обнаружила, что злоумышленник ушел, и вызвала полицию.

В данный момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее россиянин помог упавшей на улице незнакомке, а затем изнасиловал ее.