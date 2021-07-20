Сантехник высадил коноплю в подвале дома под Москвой

Жителя подмосковного Протвино задержали за выращивание конопли в арендованном подвале на улице Академика Сахарова. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Уточняется, что 41-летний мужчина был сантехником и обслуживал дом, а в свободное время занимался незаконными посадками. При обыске у него нашли 46 горшков с растениями, семена, электронные весы и лампы. Следствие возбудило уголовное дело по статьям 228 и 231 о незаконном хранении и культивировании наркотических средств.

Ранее в июле стало известно, что в Москве на Никитском бульваре открылся шоурум «Дом конопли». Его совладельцем оказался музыкант Сергей Шнуров, занявшийся возрождением производства в России продукции из технической конопли.

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