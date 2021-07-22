Сбившая троих детей москвичка попросилась в храм и к психологу

Виновницу ДТП Валерию Башкирову, сбившую троих детей на пешеходном переходе в столичном районе Солнцево, будет регулярно навещать тюремный психолог. Об этом в четверг сообщает агентство ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Еву Меркачеву.

«С Башкировой уже успел пообщаться психолог, решено, что он регулярно будет навещать ее», — рассказала она, добавив, что помимо психологической помощи девушка попросила разрешения вывести ее в православный храм на территории изолятора.

Также уточняется, что на данный момент Башкирова находится в камере на 22 человека, все ее соседки арестованы в первый раз, обвиняются в ненасильственных преступлениях.

Ранее виновница аварии подала жалобу на решение суда об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 сентября.

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