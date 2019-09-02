Сбившего двоих детей водителя поймали в Москве

Водитель Porsche Cayenne, сбивший двоих детей на юге Москвы, задержан, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного управления ГИБДД.

«Водитель Porsche Cayenne, совершивший наезд на ребенка и скрывшийся с места ДТП, задержан сотрудниками ГИБДД в районе дома 30 по Донецкой улице», — сказали в ведомстве. Правонарушителя доставили в отделение полиции для разбирательства. Проводится проверка, по ее результатам будет принято решение, добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось о том, что неизвестный сбил двух детей и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел на улице Коломенская в районе Нагатинский затон. В результате происшествия пострадал один ребенок, он был госпитализирован.

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