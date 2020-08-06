Сбивший на пешеходном переходе двух женщин в Москве водитель попал на видео

Пьяный водитель иномарки сбил двух пешеходов в Москве. Видео с места событий опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».

В сеть попали кадры, на которых автомобиль марки Mercedes на большой скорости влетает в двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Батайском проезде.

Отмечается, что водитель был нетрезв: в его крови обнаружено 1,27 промилле алкоголя.

Ранее в сеть попало видео, на котором водитель в столице руками остановил автомобиль, скатившийся на МКАД.

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