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Сбивший на пешеходном переходе двух женщин в Москве водитель попал на видео
Кадр: страница «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте»
Пьяный водитель иномарки сбил двух пешеходов в Москве. Видео с места событий опубликовали в группе «Москва с огоньком | Новости Москвы» во «ВКонтакте».
В сеть попали кадры, на которых автомобиль марки Mercedes на большой скорости влетает в двух женщин, переходивших дорогу по пешеходному переходу в Батайском проезде.
Отмечается, что водитель был нетрезв: в его крови обнаружено 1,27 промилле алкоголя.
Ранее в сеть попало видео, на котором водитель в столице руками остановил автомобиль, скатившийся на МКАД.
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