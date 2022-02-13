Жители Москвы начали массово жаловаться на многотысячные счета за отопление

Жители севера Москвы начали массово жаловаться на многотысячные счета за отопление. Пост с обсуждением сложившейся ситуации появился в Facebook-группе «Я — житель Коптево».

«Сегодня получила квитанцию ЖКХ. И там в два раза больше обычной оплаты! У кого-то сейчас так же?» — поинтересовалась автор топика.

В комментариях многие поддержали женщину. Некоторые юзеры заявили, что сумма в счетах выросла более чем в два раза. Пользователи отметили, что для пожилых людей повышение оплаты может быть критичным. «Честно, если прикинуть, то для кого-то это будет вся пенсия», — подчеркнула одна из подписчиц группы.

Нашлись местные жители, попытавшие разобраться в ситуации. «Дозвонился, объяснили, типа добавка за отопление всех домовых общих помещений за всю зиму. И так, мол, у всех», — поделился комментатор.

Проблему в разговоре с «Мослентой» подтвердил местный житель Николай, у которого квитанция увеличилась более чем на 10 тысяч рублей. «И такая ситуация у многих жителей нашего района, — отметил он. — Кому-то добавили четыре тысячи, кому-то пять. Встречал в группе района данные и о более внушительных суммах в квитанциях».

Ситуацию прокомментировала активистка Елена Волкова. «ПАО МОЭК прислало уведомления во все управляющие организации Москвы: "Произведена корректировка до стоимости фактического объема тепловой энергии, потребленной в 2021 году по договорам "услуга отопления"», — рассказала она. Волкова пояснила, что по общедомовым приборам учета отопительный сезон начался раньше, поэтому произошел перерасход. В Северном административном округе его оценили в 1,6 миллиона рублей. Активистка порекомендовала местным жителям писать жалобы в энергетическую компанию.

Ранее юрист Олег Цуканов, комментируя ситуацию с завышенными счетами, посоветовал обращаться в суд.