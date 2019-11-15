В Москве произошло массовое ДТП

Семь машин столкнулись на юго-востоке Москвы. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе ГИБДД столицы.

Авария произошла в 11:50 на Волгоградском проспекте напротив дома 36. ДТП вызвало серьезное затруднение движения на дороге.

Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

12 ноября стало известно, что беспилотник «Яндекса» врезался в легковой автомобиль на западе Москвы. ДТП произошло по вине водителя, который находился за рулем беспилотника и тестировал оборудование.

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