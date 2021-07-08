Семья организовала бордель в бане под Москвой

В подмосковном Домодедово полиция задержала семейную пару, организовавшую в бане интимный салон, сообщает областное управление МВД России.

По информации правоохранителей, 29-летний москвич, являющийся индивидуальным предпринимателем, арендовал баню на улице Октябрьская в Домодедово и вместе с женой организовал в ней бордель. Супруга искала девушек для работы, контролировала кассу и убирала помещение. Жили они там же.

Семья была задержана после передачи денег, которыми подставной покупатель расплатился за «оказание» интимных услуг. Вместе с организаторами борделя полицейские задержали двух эскортниц 27 лет и 41 года, приехавших из Республики Башкортостан и Владимирской области.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»), с них взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении. Проституток оштрафовали на полторы тысячи рублей каждую.

Еще больше интересного в Telegram-канале «Мосленты». Подпишись!