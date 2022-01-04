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Семья с ребенком украла тюбинг в московском парке

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Семья с ребенком украла тюбинг в московском парке
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Участница Facebook группы «Нагатино - это мы!» сообщила, что в московском парке «Коломенское» семья с шестилетним ребенком украла тюбинг у ее дочери.

«Остановились сфотографироваться возле кареты, оставили ватрушку в кустах, а когда вернулись, и ватрушки не было, и подозрительной семьи тоже. Слов нет! Как можно у ребенка спереть ватрушку! Наша голубая с розовым единорогом, может кто-то увидит на горке в парке», — с возмущением описала инцидент женщина.

Некоторые в комментариях вспомнили, что детям опасно кататься на тюбингах и родителям повезло: у их ребенка этого развлечения больше нет. «Скажите спасибо, что у вас украли предмет повышенной опасности! Возможно, это убережет вашего ребенка от травм», — написали москвичи.

Однако большинство пользователей отметили, что воровать чужие вещи нехорошо, а также поделились своими похожими историями. Одна из женщин вспомнила, как ее дочь оставила самокат и его тоже украла семья с мальчиком. Другая москвичка рассказала, что из подъезда неизвестные «увели» у ее сына велосипед за 30 тысяч рублей. Некоторые подписчики упомянули, что из-за воров зимой они лишались даже и шапок, и шарфов.

Автору поста все же посоветовали обратиться в администрацию парка и проверить записи с камер видеонаблюдения.

Ранее в подмосковной Балашихе у мужчины, подрабатывающего Дедом Морозом на детских праздниках, украли подарки.

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