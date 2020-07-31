Сергей Гармаш со скандалом покинул «Современник»

Актер Сергей Гармаш со скандалом покинул театр «Современник». Об этом со ссылкой на открытое письмо артиста сообщает «Московский комсомолец».

Причиной своего ухода Гармаш назвал чудовищную ситуацию в театре. «Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены Диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний прозвучавших внутри них я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», — написал актер в письме.

По его словам, молодых артистов к такому шагу подтолкнул художественный руководитель Виктор Рыжаков, а «потом и отредактировал святое». Когда часть сотрудников театра возмутилась, им закрыли рот, указал Гармаш. Он добавил, что сейчас в «Современнике» идет расправа над людьми, прекрасными профессионалами, отдавшими театру десятилетия жизни.

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», — заключил Гармаш.

Народный артист России Сергей Гармаш окончил Школу-студию МХАТ в 1984 году и был принят в труппу «Современника». Снялся в фильмах «Беспредел», «Дом», «Обитаемый остров», «Стиляги», «72 метра» и «Армавир» и других.

Виктор Рыжаков вступил в должность худрука «Современника» 4 января, спустя несколько дней после смерти Галины Волчек. Она была одной из основательниц театра «Современник», с 1972 года занимала должность главного режиссера театра, а с 1977-го — его художественного руководителя.

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