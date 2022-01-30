Сегодня в 15:51
1 мин.

Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Новости /
Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева на личной странице в Instagram.

«Ушел из жизни актер огромного таланта и обаяния Леонид Куравлев. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста», — написал глава столицы.

Подписчики Собянина присоединились к сказанному, отметив, что скорбит вся страна.

О смерти Куравлева из-за остановки сердца стало известно ранее в воскресенье, 30 января.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.