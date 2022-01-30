Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева на личной странице в Instagram.

«Ушел из жизни актер огромного таланта и обаяния Леонид Куравлев. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста», — написал глава столицы.

Подписчики Собянина присоединились к сказанному, отметив, что скорбит вся страна.

О смерти Куравлева из-за остановки сердца стало известно ранее в воскресенье, 30 января.