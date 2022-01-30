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Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Леонида Куравлева
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования в связи со смертью актера Леонида Куравлева на личной странице в Instagram.
«Ушел из жизни актер огромного таланта и обаяния Леонид Куравлев. В его творческой биографии десятки блистательных и незабываемых ролей. Они принесли Леониду Вячеславовичу любовь миллионов зрителей и уважение коллег. Искренние соболезнования родным и друзьям артиста», — написал глава столицы.
Подписчики Собянина присоединились к сказанному, отметив, что скорбит вся страна.
О смерти Куравлева из-за остановки сердца стало известно ранее в воскресенье, 30 января.