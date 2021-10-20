Сергея Безрукова госпитализировали с коронавирусом в Москве

«Вот и я приболел, ковид, сказались перегрузки, видать, иммунитет сдал немного. Не переживайте, все под контролем. Переношу легко, но теперь хоть наконец-то есть время отдохнуть и почитать», — написал Безруков под фотографией, на которой он изображен с книгой в больничной палате.

Также мужчина добавил, что все спектакли, которые должны были пройти в ближайшее время с его участием, будут перенесены на другие даты.

Ранее народного артиста Валерия Гаркалина госпитализировали с коронавирусом в одну из московских клиник.