Карен Шахназаров начал судиться с дочерью из-за квартиры в Москве

Народный артист России, режиссер и сценарист Карен Шахназаров начал судиться с дочерью из-за квартиры на Патриарших прудах в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

36-летняя дочь режиссера Анна Шахназарова выросла в США. С отцом она увиделась уже во взрослом возрасте. Переехав в Москву, она поселилась в 86-метровой квартире в центре.

Сейчас Шахназаров хочет у наследницы права на половину жилья в силу приобретательной давности: он платил за квартиру налоги и коммунальные платежи.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила о намерении подать в суд на стюарда, с которым у нее произошел конфликт в самолете во время полета с Мальдив в Россию. Артистка обвинила бортпроводника в клевете и провокации.