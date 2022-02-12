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Карен Шахназаров начал судиться с дочерью из-за квартиры в Москве

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Карен Шахназаров начал судиться с дочерью из-за квартиры в Москве
Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Народный артист России, режиссер и сценарист Карен Шахназаров начал судиться с дочерью из-за квартиры на Патриарших прудах в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

36-летняя дочь режиссера Анна Шахназарова выросла в США. С отцом она увиделась уже во взрослом возрасте. Переехав в Москву, она поселилась в 86-метровой квартире в центре.

Сейчас Шахназаров хочет у наследницы права на половину жилья в силу приобретательной давности: он платил за квартиру налоги и коммунальные платежи.

Ранее балерина Анастасия Волочкова заявила о намерении подать в суд на стюарда, с которым у нее произошел конфликт в самолете во время полета с Мальдив в Россию. Артистка обвинила бортпроводника в клевете и провокации.

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