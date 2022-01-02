Шеф-повар посоветовал россиянам выпить живительный маринад после праздника

Шеф-повар ресторана «Крабы Кутабы» Артем Мартиросов в беседе с «Мослентой» развеял миф о потреблении уксусного рассола от похмелья.

Эксперт советует россиянам в случае употребления алкогольных напитков в новогоднюю ночь начать 1 января после праздника с крепкого и острого бульона. «Дело в том, что таким образом быстрее происходит очищение организма. Также очень рекомендуется пить живительные растворы, такие, как рассол. Но рассол в нашем понимании — это зачастую уксусный маринад из покупных огурцов или помидоров», — отмечает Мартиросов. Он уточнил, что в его понимании таковым является вода на основе соли с добавлением сахара, а также специй. Повар добавил, что это называется «живительный маринад» или, если говорить иначе, жидкость от обезвоживания.

«Рекомендую с утра съесть побольше жирной еды. Грамм 200 вчерашнего оливье, тарелку жирного супа и побольше острого или черного перца», — резюмировал он.

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