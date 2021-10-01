Школьница из Москвы покончила с собой из-за прочитанной матерью переписки

13-летняя школьница покончила с собой в столице после того, как мать нашла ее переписку с нецензурными выражениями в соцсетях. Подробности раскрыло издание «Московский комсомолец».

По его информации, девочка переехала в столицу из другого региона вместе с родителями и братом. Она считала, будто у нее «ничего не получается», и тяжело переживала адаптацию. При этом у подростка появились друзья, она неплохо училась в новой школе.

Накануне мать девочки обнаружила в соцсетях дочери переписку, в которой та использовала матерные слова. Россиянка отругала подростка и заявила ей, что «девочкам не следует общаться подобным образом».

Позже мать ушла из дома, а вернувшись обратно, не обнаружила дочери в квартире. Сын сообщил, что та какое-то время назад выгнала его из комнаты. Родительница обнаружила тело подростка на улице.

Школьные друзья погибшей рассказали, что в тот день она была в хорошем настроении, однако упоминала, что у нее болела голова. При этом перед суицидом девочка попрощалась с подругой, попросила прощения и сказала, что та должна присмотреть за ее молодым человеком.

Юноша был последним, с кем школьница общалась в соцсетях: она рассказала ему, что намерена покончить с собой, попрощалась и перестала выходить на связь. Мальчик растерялся, позже написал друзьям о случившемся, однако те ему не поверили. В настоящее время он находится в шоковом состоянии и просит прощения за смерть подруги.

Ранее школьник в Москве попытался покончить с собой из-за обиды на мать. Перед этим женщина запретила сыну сидеть в интернете.