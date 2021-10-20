Школьница проговорилась о домогательствах отчима во время его ссоры с матерью

Во время ссоры отчима с матерью 16-летняя москвичка проговорилась, что мужчина домогался ее, когда ей было десять лет. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Известно, что 35-летняя россиянка, имеющая двух дочерей от первого брака, вышла второй раз замуж. Впоследствии в браке родился общий ребенок — мальчик. Вскоре мужчина и женщина начали серьезно конфликтовать, брак распался. Несмотря на это мужчина сохранил с бывшей супругой дружеские отношения и часто ходил к ней в гости.

В какой-то момент между экс-супругами произошел скандал, в который вмешалась одна из дочерей. Она пригрозила бывшему отчиму, что расскажет матери о домогательствах, если он сейчас же не прекратит скандалить и оскорблять ее. Мать 16-летней школьницы выяснила, о чем идет речь.

Позже вторая дочь также призналась, что отчим совершал действия сексуального характера в отношении нее и ее сестры. Девочки сообщили, что в 2014 году мужчина трогал их в интимных местах, а также пытался целовать. Все эти годы школьницы боялись рассказать матери о произошедшем, и только благодаря случайности стало известно о его действиях.

На данный момент с детьми работает психолог. Полиция начала проверку по факту случившегося.

Ранее педофил домогался московской школьницы через мессенджер и вел с ней интимную переписку.