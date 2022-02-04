Школьница выпала с 12-го этажа в Москве и выжила

В поселке Сосенское в Новой Москве ученица шестого класса выпала с 12-го этажа и осталась жива. Об этом в пятницу, 4 февраля, сообщается на сайте телеканала РЕН ТВ.

По имеющимся данным, мать школьницы находилась в соседней комнате и не смогла предотвратить трагедию. 12-летнюю девочку под окнами дома обнаружили соседи. Они вызвали скорую и сообщили родительнице о случившемся.

В настоящее время пострадавшая находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в Москве ребенок выпал с 18-го этажа и погиб.