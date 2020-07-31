Школьнице из Подмосковья подарили Mercedes за победу на олимпиаде

В Московской области закончившей 11-й класс в этом году школьнице Алисе Бугровой подарили Mercedes за победу на Европейской олимпиаде по физике. Об этом в пятницу, 31 июля, сообщает «360».

Девушка в составе российской сборной команды соревновалась за первенство со школьниками из 57 стран в течение шести дней. В ближайшем будущем выпускница собирается пойти учиться в Московский физико-технический институт (МФТИ) в Долгопрудном.

Губернатор региона Андрей Воробьев наградил Бугрову на заводе Mercedes, расположенном в Солнечногорском округе.

«Хотели бы, чтобы ты, твои друзья, талантливые и одаренные люди в разных точных науках не уезжали из России, а реализовывали весь свой потенциал, свой талант на нашей территории. Особенно на территории Подмосковья. И в знак твоего усердия, таланта мы хотим преподнести тебе вот этот подарок!» — заявил он.

Подаренный Mercedes — четырехдверная машина европейской сборки, которая имеет 150 лошадиных сил, комфортный салон с кожаными креслами и дисплеем.

Помимо этого, Воробьев также похвалил сотрудников автомобильного завода, которые «добросовестно и успешно работают». «Очень приятно, что, несмотря на все вызовы, линия работает, машины производят. И видна очень высокая культура производства», — сказал глава региона.

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