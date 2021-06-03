Школьницы украли для 70-летнего цыганского барона из Подмосковья 1300 телефонов

Группа 12-13-летних школьниц украла для 70-летнего цыганского барона более 1300 телефонов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

К раскрытию карманниц, работавших на пенсионера, привела кража в столичном метро у 30-летней москвички.

Правоохранители отследили украденный смартфон женщины и обнаружили его в подмосковным особняке. Там находились несколько мужчин и еще несколько сотен гаджетов разных марок и моделей смартфонов. Выяснилось, что это дом барона.

Выяснилось, что несовершеннолетние девочки ежедневно воровали телефоны и приносили их в подмосковный дом. За кражи школьницам платили процент, за некоторые модели они получали по 3-5 тысяч рублей. Затем злоумышленники продавали смартфоны на Савеловском радиорынке двум торговцам. При этом барон убедил девочек, что их в не посадят в тюрьму.

Вместе с пенсионером правоохранители арестовали его сына и брата, торговцев радиорынка отпустили под домашний арест. Статьи обвинения: «кража, организованная группой» и «вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу».

Девочкам уголовное наказание действительно не грозит, однако суд может на несколько месяцев отправить их в специальное закрытое воспитательное учреждение.

В феврале прошлого года жительница Москвы пожаловалась в полицию на мошенника, которому перевела 1,8 миллиона рублей за оказание услуг по снятию порчи и возвращению мужа.

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