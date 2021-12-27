Школьник пырнул отца ножом в грудь при попытке защитить мать

В подмосковной Коломне 11-летний мальчик пырнул своего 49-летнего отца ножом в грудь. Школьник пытался защитить 44-летнюю мать, сообщил «Московский комсомолец».

Уточняется, что между мужчиной, сварщиком по профессии, и женщиной, работающей директором супермаркета, возникла серьезная ссора. Вскоре словесный конфликт перерос в драку. В этот момент в родительские разборки вмешался подросток: он схватил кухонный нож и ударил отца в грудь.

Пострадавший в тяжелом состоянии был доставлен в реанимацию. Ребенок пребывает в состоянии шока, ему требуется помощь психолога.

Ранее на сотрудницу травмпункта в Подмосковье напал мужчина с ножом.