Школьники под Москвой пели «Мы русские, с нами Бог» и маршировали

В одной из школ города Электросталь Московской области прошел смотр строя и песни среди учащихся. Соответствующие видеозаписи были опубликованы в сторис официального Instagram-аккаунта учебного заведения.

На размещенных в сети кадрах видно, как ученики младших классов, одетые в белые рубашки, черные брюки и пилотки, выполняют повороты на месте, маршируют с макетами автоматов в руках и поют песню «Мы русские, с нами Бог».

Ролик был снят на территории МБОУ «Всеволодовская средняя общеобразовательная школа № 42».

В августе прошлого года сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали двух шестиклассников, которые планировали нападение на школу. Школьники составили список учителей и учеников, планировали купить оружие и взрывчатку.

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