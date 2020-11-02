Школьники в московском метро спасли упавшего на рельсы мужчину с инсультом

На станции «Хорошевская» московского метрополитена школьники спасли мужчину, который из-за перенесенного ранее инсульта почувствовал себя плохо и упал на рельсы. Об этом рассказала очевидица происшествия Елена Назаркина, передает в понедельник, 2 ноября, «Комсомольская правда».

Инцидент произошел вечером в субботу, 31 октября. Женщина уже направлялась к выходу из метро, когда услышала крик о помощи. Она обернулась и заметила, что мужчина упал на пути и тщетно пытается подняться обратно. В это же время появился поезд. Назаркина растерялась, однако попыталась помочь, посоветовав ему лечь, чтобы состав проехал над ним.

«И тут появились они: двое мальчишек, которые мне, взрослой растерявшейся тетке, дали фору. Они бросились к нему на помощь, схватили за обе руки и просто вытянули на перрон. Все это прямо перед носом поезда, машинист которого как мог тормозил», — отметила Елена.

Мужчине помогли добраться до лавки, где он сообщил, что некоторое время назад пережил инсульт, из-за чего сейчас почувствовал себя плохо. Вскоре на станции появились дежурные сотрудники метрополитена и полицейские, однако от помощи врачей пострадавший отказался.

Назаркина уточнила, что школьники довольно быстро уехали, не сообщив даже своих имен. Однако женщина успела сделать несколько фотографий с места происшествия, на которых запечатлены в том числе двое ребят. В настоящее время их ищут правоохранители и сотрудники метрополитена, чтобы выразить благодарность.

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